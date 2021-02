Biographie

Lancé par Georg Solti et Pierre Boulez, Jean-Efflam Bavouzet, interprète engagé, poète du piano, reconnu pour son impressionnante virtuosité et son jeu élégant, clair et dynamique, s'est affirmé depuis longtemps comme l'un des plus remarquables pianistes de sa génération grâce à d'éblouissantes prestations en concert et des enregistrements couronnés à de nombreuses reprises. Personnalité originale, il avoue nourrir une passion pour son train électrique, sa meilleure thérapie contre le stress. Né le 17 octobre 1962 à Metz, Jean-Efflam Bavouzet tient de son origine bretonne son rare prénom celtique, qu'il illustre si pleinement à travers son art pianistique puisqu'en vieux breton flamm signifie, « bon, bien, brillant ». Dès sa naissance, il était prédestiné à grandir dans un univers musical puisque sa mère était professeur de musique. Entré au Conservatoire de Metz, il y pratique les percussions, la musique électronique, le hautbois puis le piano dont il remportera un Premier Prix à l'âge de quinze ans. Parallèlement, il s'initie à la musique contemporaine en suivant les « Rencontres internationales de musique contemporaine » créées à Metz en 1972 où il écoute Kagel, Kurtag, Messiaen, Stockhausen, Boulez, Widmann et Mantovani avec lesquels il entretient un contact personnel. À Paris, il se perfectionne au Conservatoire National de la rue de Madrid dans la classe de musique de chambre de Jean Hubeau et auprès de Pierre Sancan, pédagogue incontesté qui a formé les plus grands pianistes français de la fin du XXe siècle. Son répertoire vaste et éclectique comprend principalement l'intégralité des concertos de Bartók, Beethoven, Prokofiev, Liszt et Ravel, l'oeuvre pour piano de Debussy, l'intégrale des Sonates pour piano de Haydn. Les distinctions décernées à Jean-Efflam Bavouzet sont nombreuses : Lauréat de l'Académie Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz, des « Auditions Young Concert Artists » à New York, Premier Prix au Concours International de Beethoven-Tommasoni à Cologne, Prix de musique de chambre Steven de Groote au Concours Van Cliburn aux Etats-Unis (Texas). Il travaille avec des chefs d'orchestre tels que Pierre Boulez, Valery Gergiev, Neeme Järvi, Ingo Metzmacher, Christoph von Dohnányi, Sir Andrew Davis, Andris Nelsons, Krzysztof Urbanski, Yan Pascal Tortelier et Gianandrea Noseda. Entre 2010 et 2012, il a également joué avec Vladimir Jurowski et le London Philharmonic Orchestra aux Proms de la BBC, fait ses débuts avec le New York Philharmonic au Festival de musique de Vail Valley, a effectué des tournées aux États-Unis et au Canada avec Daniele Gatti et l'Orchestre National de France, joué à nouveau avec le Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin sous la direction de Vladimir Ashkenazy puis avec l'Orchestre du Festival de Budapest sous la baguette d'Ivan Fischer, l'Orchestre National de Lyon sous la direction de Leonard Slatkin, l'Orchestre symphonique de la Radio finlandaise, le Boston Symphony Orchestra, le Philharmonia Orchestra, l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, l'Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo et bien d'autres encore. En récital, on le retrouve sur toutes les grandes scènes internationales, du Wigmore Hall de Londres au Festival de la Roque d'Anthéron, au Concertgebouw et au Muziekgebouw d'Amsterdam, au Bozar de Bruxelles ou encore à la Salle de concert de la Cité interdite à Pékin. Jean-Efflam Bavouzet, qui enregistre exclusivement chez Chandos, a remporté de multiples récompenses pour son intégrale de la musique pour piano seul de Debussy; il a notamment été couronné par le BBC Music Magazine pour le volume 3 et par la revue Gramophone pour le volume 4. Le premier volume de cette nouvelle série consacrée aux sonates pour piano de Haydn a été l'un des prestigieux "Chocs de l'année" 2010 de Classica. En outre, son récent enregistrement des concertos pour piano de Bartók avec le BBC Philharmonic et celui des oeuvres de Ravel et Debussy avec le BBC Symphony Orchestra ont tous deux reçu un accueil très favorable de la critique. En 2012, il se voit décerner le titre de « meilleur artiste de l'année » par l' « International Classic Music Award ». Jean-Efflam Bavouzet a récemment achevé une transcription pour deux pianos de Jeux, le poème dansé de Debussy, publiée chez Durand avec un avant-propos de Pierre Boulez. Par ailleurs, il est directeur artistique du Festival de piano des îles Lofoten en Norvège. © Qobuz 05/2013