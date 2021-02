Biographie

Né en 1946, Jean-François Michaël est l'homme d'un tube : le slow « Adieu jolie Candy », écrit par Michel Hamburger alias Michel Berger, vendu à cinq millions d'exemplaires en 1968. De son vrai nom Yves Roze sous lequel il effectue ses débuts, le chanteur est engagé chez Barclay pour sa voix puissante et son allure romantique. Star du jour au lendemain, il multiplie les chansons et enregistre une vingtaine d'EP et de simples jusqu'aux années 1980, sans retrouver le succès. Reconverti dans la production artistique (il produit l'« Ouraga » de Stéphanie de Monaco en 1985), il se retire par la suite et annonce être atteint d'un cancer. La compilation Jean-François Michaël, parue en 2008, résume sa carrière. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015