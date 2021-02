Biographie

Jean-Jacques Debout connait d'abord un début de carrière d'interprète avec « Les Boutons dorés ». Il devient très vite surtout un auteur à succès auprès de Johnny Hallyday et surtout de Sylvie Vartan. Sa rencontre avec Chantal Goya, qui devient son épouse, bouleverse sa carrière. Jean-Jacques Debout bâtit à son interprète fétiche, un univers poétique nourri de rêves d'enfance qui assure son succès. En 1992, il réalise finalement son grand-oeuvre avec la comédie musicale Paul et Virginie. En 2013 sort son premier album original depuis quinze ans, Bourlingueur des Étoiles. L'hommage à quelques influences qui sort la même année, Sous le Soleil des Guinguettes, se révèle un véritable succès, poursuivi avec Les Chansons des Guinguettes et, en 2014, Sur le Chemin du Bonheur. © ©Copyright Music Story Music Story 2015