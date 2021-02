Biographie

Jean-Jacques Goldman est un auteur compositeur interprète français né à Paris le 11 octobre 1951, fils d'Alter Goldman né à Lublin en Pologne et de Ruth Ambrunn née à Munich en Allemagne. Dans son enfance il étudie le violon et chante dans des chorales en tant que scout.Après avoir joué avec plusieurs groupes de rock dans des bals, des clubs, il intègre le groupe Taï Phong avec lequel il enregistre trois albums de 1975 à 1979. Goldman enregistre son premier album solo en 1981 (avec Il suffira d'un signe), puis quatre entre 1982 et 1989 avec des chansons comme Quand la musique est bonne, Comme toi, Au bout de mes rêves, Envole-moi, Je te donne, Là-bas…De 1990 à 1995, il fonde le trio Fredericks Goldman Jones avec Carole Fredericks et Michael Jones. Ensemble, ils signent deux albums incluant les chansons Né en 17 à Leidenstadt, A nos actes manqués, Rouge, Juste après… En 1997, Jean-Jacques reprendra une carrière solo avec les albums En passant (incluant Sache que je, Bonne idée, On ira…) puis Chansons pour les pieds en 2001 (Ensemble, Tournent les violons, Je voudrais vous revoir…).Goldman a également écrit pour d'autres artistes parmi lesquels Johnny Hallyday, Céline Dion, Patrick Fiori, Patricia Kaas, Khaled,... Il a aussi écrit, composé et enregistré La Chanson des Restos à la demande de Coluche.