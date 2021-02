Biographie

Connu pour la chansons « Le Géant de papier » qui reste l'un des grands tubes de l'année 1985, Jean-Jacques Lafon se fait ensuite plus discret. Auteur, compositeur et interprète, le Toulousain n'en poursuit pas moins sa carrière musicale par une poignée d'albums comme Autoportrait en 1996 ou Le Jardin de Mon Père en 2010. Il est aussi présent sur scène à travers les tournées Âge tendre et tête de bois en France et Le Retour de nos idoles au Québec. En 2015, Jean-Jacques Lafon sort Duos d'Amour et Confidences où il accueille Chico & the Gypsies, Mathieu Sempéré ou Claude Barzotti. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015