Biographie

Élevé en partie en Afrique, le Québecois Jean Leloup se fait remarquer à la fin des années 1980 avec son style provocateur. Son deuxième album, L'Amour Est Sans Pitié lui procure une gloire soudaine par le biais de la chanson « 1990 ». Ce titre dansant à l'ironie mordante fait le tour du monde et s'incruste jusque dans les clubs étasuniens. Jean Leloup revient en 1996 avec Le Dôme, nouvelle réussite artistique et commerciale. Après Les Fourmis (1998) et l'intimiste La Vallée des Réputations (2002), Jean Leloup met en scène son symbolique suicide scénique en 2003, tel un Ziggy Stardust des bords du Saint-Laurent. Redevenu un temps Jean Leclerc, il sort sous son vrai nom l'album Mexico en 2006. Il reprend son pseudonyme en 2009 pour Mille Excuses Milady dont la tournée fait salle comble. Toujours aussi original avec un style à la fois désabusé et fanfaron, Jean Leloup sort A Paradis City en février 2015.