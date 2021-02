Biographie

Artiste iconoclaste entre le rock échevelé de Robert Charlebois et la poésie et la dégaine de Lou Reed, Jean Leloup est passé du statut d’enfant terrible à celui d’artiste chouchou avec le temps, voire d’éminence grise au sein du Québec musical. Seule constante: le rockeur et chanteur folk est toujours aussi imprévisible au fil de ses albums. Parmi ceux-ci, notons L’amour est sans pitié, qui a véritablement marqué au fer rouge le début des années 1990 au Québec, puis Le dôme (1996), qui a permis à celui qu’on surnomme également le Roi Ponpon de trôner au sommet des palmarès locaux pendant des mois. En 2019, il propose L’étrange pays, un album réalisé comme un diamant à l’état brut : guitare et voix, enregistré en plein air. Inclassable, on le catalogue en disant qu’il fait « du Leloup ».