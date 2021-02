Biographie

Poète consacré de la scène rock française contemporaine, Jean-Louis Murat est un personnage reclus qui ne communique guère avec le reste du monde qu'à travers ses chansons poignantes et élégiaques. Né Jean-Louis Bergheaud, il passe le plus clair de son enfance dans la ferme de ses grands-parents dans les environs de Murat-le-Quaire, inspirant non seulement son futur nom de scène, mais imprégnant également ses travaux d'une certaine austérité rurale. Murat se met à la musique très tôt, jouant souvent du saxophone ou du cornet dans le groupe de son père. Adolescent, il se plonge dans la littérature d'André Gide ou D.H. Lawrence et découvre le jazz américain et le R&B. Depuis 1982, le chanteur s'est constitué un répertoire extrêmement conséquent, d'albums studio en collaborations diverses. ~ Jason Ankeny