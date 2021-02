Biographie

Maître du violon, compositeur passionnant, Jean-Luc Ponty (né à Avranches en 1942) est une incarnation de l'innovation en matière de musique. Il a posé les jalons du violon électrique dans le jazz et le rock, créant un style qui a fait école mondialement. Installé à Los Angeles en 1973, il se lance dès 1975 dans une carrière personnelle rare pour un musicien européen, émaillée d'une quinzaine albums vendus à plus de six millions d'exemplaires, dont King Kong (1969). Le Jean-Luc Ponty Experience triomphe dans le monde entier, et surtout aux États-Unis, en développant un métissage très personnel de musique classique, de jazz et de rock. Collaborateur aussi bien de Stéphane Grappelli que de Frank Zappa, John McLaughlin, Elton John ou George Duke, il fonde en 2002 son propre label sous lequel paraissent ses propres enregistrements issus de multiples rencontres et croisements musicaux : tournée en Inde, en formation de jazz (Rite of Springs), en duo acoustique ou en groupe jazz rock pour The Acatama Experience (2007). En 2015, il s'associe à l'ancien chanteur de Yes Jon Anderson pour lancer le projet Anderson Ponty Band. En France , une Victoire de la musique a salué l'ensemble de son oeuvre en 1992.