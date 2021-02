Biographie

Après des études de piano et de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris, ainsi qu'un diplôme de l'Ecole Polytechnique, Jean-Luc Tingaud est remarqué par Manuel Rosenthal dont il devient l'assistant et qui lui communique la passion de la musique française.Depuis 2000, Jean-Luc Tingaud est directeur artistique de l'Orchestre-Atelier OstinatO, composé de jeunes musiciens professionnels se perfectionnant au métier d'orchestre, qui se sont produits dans des lieux prestigieux comme l'Opéra Comique, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre des Champs-Elysées, le Théâtre de l’Athénée et de nombreux festivals en France et à l'étranger.Jean-Luc Tingaud a toujours eu une prédilection pour l'opéra. Il a dirigé Pénélope, Sapho, Manon Lescaut au festival de Wexford, Ciboulette à Opera Zuid, L’île de Tulipatan à l'Opéra National de Lyon et Le nozze di Figaro au Théâtre Mogador à Paris. Parmi ses engagements récents, citons Mireille, L’elisir d’amore, La bohème, Così fan tutte, Die Zauberflöte, Il Barbiere di Sevilla, Rigoletto au Théâtre d'Herblay, Roméo et Juliette au Teatro Nacional de Sao Carlos à Lisbonne, Tosca à Besançon, Werther au Festival della Valle d'Itria à Martina Franca, Riders to the Sea et The Turn of the Screw à l'Opéra de Lille, La damnation de Faust à Cracovie, Le siège de Corinthe au Rossini Festival à Wildbad, Faust au festival de Macerata, Pelléas et Mélisande à l'Opéra de Rennes et L’heure espagnole avec L’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris. Entre 2002 et 2007, il a été chef associé à l'Opéra Comique où il a notamment dirigé Les mamelles de Tirésias. Sa discographie comporte Sapho, Werther, La voix humaine (DVD) et le premier enregistrement orchestral des Chansons du Monsieur Bleu de Manuel Rosenthal avec le ténor Jean-Paul Fouchécourt (Sisyphe/Abeille Musique), ainsi que Le siège de Corinthe de Rossini (Naxos).En 2004 Jean-Luc Tingaud a fait ses débuts à Londres au Barbican à la tête de l'English Chamber Orchestra avec les solistes Joshua Bell et Steven Isserlis. Parmi les autres orchestres avec qui il travaille régulièrement figurent Ulster Orchestra, Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, les Orchestres Philharmoniques de Varsovie et Cracovie, l'Orchestre National des Pays de la Loire. Il a fait ses débuts américains en 2010 en dirigeant Carmen à Palm Beach Opera, puis Dialogues des carmélites à l'opéra de Pittsburgh en 2011, conduisant à une réinvitation immédiate pour Madama Butterfly en 2013. Parmi ses autres invitations figurent une nouvelle production de Pelléas et Mélisande à l'Opéra National de Prague, Le Roi d'Ys à Montpellier et à l'Opéra Comique, ainsi que Le Roi malgré lui au Festival de Wexford.