Biographie

Jean Anezin débute en attraction dans des cinémas de Nice et de Marseille. C'est ainsi qu'il est découvert par la grande vedette de l'époque, Esther Lekain, qui lui donne son pseudonyme et lui ouvre les portes du music-hall de l'Européen, à Paris, en 1930. Sa voix claire et pleine de charme fait merveille. Durant près de vingt ans, il triomphe sur scène et sur disque avec « le Chaland qui passe », « Un amour comme le nôtre », « Vous, qu'avez-vous fait de mon amour ? » ou « Amapola ». En 1960, il termine sa carrière en devenant professeur de chant, et a pour élève Marcel Amont, Gloria Lasso et Mireille Mathieu.