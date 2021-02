Biographie

JEAN-MARC LUISADA, pianoJean-Marc Luisada est formé par deux professeurs Marcel Ciampi et Denyse Rivière, puis il part pour l'Angleterre où il étudie à l'école Yehudi Menuhin. Il entre ensuite au conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de piano de Dominique Merlet et la classe de musique de chambre de Geneviève Joy-Dutilleux et obtient le premier prix dans les deux disciplines. En 1978, il continue à travailler avec Nikita Magaloff, Paul Badura-Skoda et Milosz Magin.En 1983, Jean-Marc Luisada est lauréat du concours Dino Ciani à la Scala de Milan.En 1985, il est lauréat du concours Chopin de Varsovie.Son succès à Varsovie le propulse sur la scène internationale. Suivront alors des apparitions à travers le monde. Invité à jouer au Japon après le concours, il y retourne chaque année, accueilli par un public ?dèle.Parallèlement à son activité de concertiste, Jean-Marc Luisada enregistre pour le label de production Harmonic Records et puis pour Deutsche Grammophon avec qui il réalise plusieurs enregistrements dont les Valses et Mazurkas de Chopin, les Goyescas de Granados et les Concerti de Schumann et Grieg avec le London Symphony Orchestra sous la baguette de Michael Tilson Thomas.Jean-Marc Luisada est un cinéphile passionné (il a une collection de plus de 8000 ?lms !). L'un de ses projets préférés fut l'enregistrement de l'Histoire de Babar de Poulenc avec l'actrice française Jeanne Moreau pour le label Deutsche Grammophon. Depuis il réalise plusieurs projets de ce genre : Feu sacré un concert/pièce avec Macha Méril sur un sujet de George Sand et Chopin. Il collabore également avec les comédiens Clément Sibony, Nicolas Vaude, Marie-Christine Baurrault, Bruno Putzulu.En 1998, Jean-Marc Luisada signe un contrat exclusif avec RCA Red Seal/BMG pour lequel il enregistre des ouvres de Bizet et Fauré (un CD pour lequel il reçoit le Grand prix du disque), Chopin, Dvorak, Schumann, Mozart, Haydn, Liszt, Scriabine, et en 2006 le Concerto no. 4 de Beethoven avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la baguette de Miko Franck.En 2008, RCA Red Seal édite un disque-portrait de l'artiste, avec les plus marquants moments de sa carrière discographique, et des inédits de Beethoven, Liszt et Tchaïkovski. Un DVD de master class complète le voyage musical «Jean-Marc Luisada, Le chant du piano». Depuis 2008, Jean-Marc Luisada a enregistré un autre récital Chopin, sa nouvelle version de l'intégrale des Mazurkas, puis les Ballades de Chopin. Un nouvel album 2012, "Escale" lui permet d'aborder pour la première fois au disque Bach ou encore Debussy.