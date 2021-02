Biographie

Artiste solo révélé au grand jour avec son premier album «Il» (2016), Jean-Michel Blais est devenu le pianiste contemporain le plus en vogue au Québec. Alors qu’il est professeur au cégep, il enregistre les pièces dans son appartement montréalais avec tous les sons environnants, ce qui confère au disque une qualité brute exceptionnelle. Dès lors, son jeu de piano passionné et émouvant («Nostos» est un «must») est souligné et on dit alors de lui qu’il fait partie des artistes qui rendent le classique plus accessible. Dans la lignée des stars du néo-classique Nils Frahm et Ólafur Arnalds, le Québécois en s’en tient pas au solo piano et ajoute, dès 2017 sur un mini-album en collaboration avec le compositeur CFCF, puis sur «Dans ma main» (2018), des touches électroniques à sa musique.