Biographie

Le guitariste Jean-Pierre Danel, né en 1968, est l'un des plus grands spécialistres français de l'instrument, en particulier des modèles de Fender Stratocaster, qu'il collectionne. Ses albums instrumentaux comme Stratospheric (2000) et Guitar Connection (2006) sont régulièrement encensés, récompensés et se vendent comme des petits pains. Plusieurs de ses albums sont des hommages au rock'n'roll, au blues et à son groupe anglais favori, The Shadows. Le fils du chanteur Pascal Danel est également un producteur de compilations très prolifique. En 2010, il réalise un album de duos avec ses idoles Hank Marvin, Brian May, Andy Powell, Scott Henderson, Albert Lee et pairs Louis Bertignac, Paul Personne, Axel Bauer, Laurent Voulzy et Norbert Krief, ainsi que les chanteuses Beverly Jo Scott et Anne Ducros. En 2016, la compilation Guitar Tribute reprend ses versions de reprises majeures avec un DVD de concert et d'apprentissage de la six-cordes. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016