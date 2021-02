Biographie

Avant d’être le chanteur de charme qui a séduit le Québec des années 1960, Jean-Pierre Ferland a été comptable à Radio-Canada. Mais, rapidement, son amour des chiffres s’est transformé en amour des mots, et son succès aussi intense qu’instantané lui a prouvé qu’il avait fait le bon choix. Possédant le charme d’un Frank Sinatra et le charisme d’un Charles Aznavour, Ferland en a surpris plus d’un (dont lui) en suivant le courant psychédélique du tournant des années 1970, ce qui a donné lieu à deux classiques de son répertoire: «Jaune» et «Soleil», deux opus en grande partie inspirés par la révolution rock de Charlebois et de ses collègues de L’Osstidcho. Infatigable bête de scène, le Montréalais a enchaîné les album dans les décennies 1980 et 1990, avant de prendre sa «retraite» en 2007. Mais tel un Dominique Michel de la chanson, Ferland a toujours un projet en tête qui l’écarte du repos...