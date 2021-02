Biographie

Jean Jules Aimable Roger Ducasse (1873-1954), qui adopta bientôt le nom de Jean Roger-Ducasse, est un des compositeurs français les plus négligés. Élève favori de Fauré dès 1895, excellent pianiste, musicien rigoureux, candidat malheureux au Prix de Rome (comme un certain Ravel…), il a su intéresser des interprètes tels que Toscanini, Koussevitzky, Mengelberg, Pierné, Damrosch, Henry Wood, Ziloti, les Concerts Colonne, Ida Rubinstein, ou encore se faire jouer à l’Opéra-Comique, avant de se retrouver titulaire de la classe de composition au Conservatoire de Paris à la disparition de Dukas. C’est à lui que D’Annunzio proposa le premier de mettre en musique Le Martyre de Saint-Sébastien, qui finira par échoir à Debussy après le refus de Roger-Ducasse. Parallèlement, les honneurs internationaux lui tombaient dessus puisqu’on lui avait proposé tour à tour la direction des Conservatoires de Montréal et Luxembourg, la classe de composition de Chicago, mais Roger-Ducasse semble être un Français de terroir… Sa production ne dépasse guère les soixante-dix numéros d’opus, car il mettait un point d’honneur à ne publier que les ouvrages qu’il estimait réellement aboutis, tandis que – comme Dukas – il n’hésitait pas à détruire ce qui ne lui semblait pas mériter d’appartenir à la postérité. Une postérité qui, hélas pour lui, n’a pas même vraiment retenu les œuvres qu’il pensait dignes, ce qui est une terrible injustice. Roger-Ducasse a beaucoup écrit pour le chœur (« inspecteur divisionnaire de l’enseignement du chant dans les écoles de la ville de Paris », il fut longtemps en relation avec le monde choral, ceci expliquant cela) : des œuvres a cappella ainsi que certaines pour chœur et orchestre dont la majorité reste encore à enregistrer ; il a écrit très peu pour la voix solo – à la différence notable de son maître Fauré –, mais deux grands ouvrages pour le théâtre que sont Orphée de 1914, créé seulement en 1926 (dans lequel ni Orphée ni Eurydice ne chantent : l’action est mimée-dansée, tandis que le chœur, à l’antique, se charge d’expliquer la situation) et l’immense Cantegril, quasiment quatre heures d’opéra avec une distribution pléthorique qui explique peut-être en partie pourquoi l’œuvre n’a jamais été reprise de notre temps. Plusieurs œuvres pour orchestre aussi, généralement assez brèves et concentrées. Dans le domaine de la musique de chambre, deux quatuors à cordes et un quatuor avec piano, des œuvres de grande ampleur ; on notera que le Second Quatuor a été commencé en 1912 et achevé en 1953, un an avant la mort du compositeur. Sans doute est-ce là une sorte de grand résumé musical de sa vie et de son œuvre. Reste à savoir pourquoi Roger-Ducasse reste si obstinément méconnu ; on avance son caractère inflexible et entier, son manque d’entregent avec le monde musical de son temps – il s’était assez tôt replié dans sa maison de campagne aquitaine –, son indépendance stylistique qui empêche qu’on range sa musique dans des cases, des écoles, des mouvances… Musiciens, directeurs d’opéras, chefs, découvrez enfin cette musique puis faites-la découvrir aux mélomanes ! © SM/Qobuz