Biographie

Premier crooner français, Jean Sablon subit de la part des jeunes générations un oubli assez injuste : l’interprète de « Couchés dans le foin » aligne en effet un parcours exceptionnel de constance et fut le premier en France à tirer parti des techniques modernes de diffusion de la voix. Alliance de charme et d’harmonie, son style d’interprétation, s’il peut aujourd’hui apparaître comme démodé, incarne une certaine époque de romantisme insouciant et de joie de vivre. © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2015