Biographie

L'Américaine Jeane (Jean Ann) Manson, née à Cleveland, dans l'Ohio, le 1er octobre 1950, est apparue aux Français en 1976 avec le tube « Avant de nous dire adieu », vendu à plus de deux millions d'exemplaires, qui a fait d'elle une chanteuse populaire. En 1979, elle participe au Concours de l'Eurovision avec la chanson « J'ai déjà vu ça dans tes yeux ». Elle reste connue par delà les générations avec à son actif une vingtaine d'albums et vingt quatre millions de disques vendus. La chanteuse qui a reçu les insignes de l'Ordre national du Mérite et de chevalier des Arts et des Lettres réapparaît en 2001 avec un album de gospel, puis en 2016 avec Amour : Le Seul Soleil du Coeur. © ©Copyright Music Story Anne-Claire Duchossoy 2016