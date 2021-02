Biographie

Surtout connue pour ses talents d'actrice, Jeanne Moreau (Paris, 23 janvier 1928 - 31 juillet 2017) est également liée à la chanson, notamment pour sa collaboration avec Serge Rezvani alias Cyrus Bassiak sur les deux titres les plus populaires de son répertoire : « Le Tourbillon », qu'elle interprète dans le film Jules et Jim (1961) de François Truffaut et « J'ai la mémoire qui flanche » (1963), pour le premier des deux albums de leur collaboration. Elle est aussi l'interprète avec Brigitte Bardot des chansons du film Viva Maria ! (1965) de Louis Malle et avec Marguerite Duras du thème de son film India Song (1975). En 1995, elle monte sur la scène du Festival de Cannes, dont elle est la présidente d'honneur, pour accompagner Vanessa Paradis dans une version culte du fameux « Tourbillon ». En 2010, elle participe, avec Étienne Daho, à un projet ambitieux présenté sur disque et sur scène : l'adaptation du poème Le Condamné à mort de Jean Genet. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017