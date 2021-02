Biographie

La musique circule dans les veines de Jeff Buckley. Et pour cause : il est le fils du compositeur et interprète Tim Buckley et de la pianiste Mary Guibert. Jeune, c’est au son de Led Zeppelin qu’il prend goût pour la guitare après s’être essayé au violoncelle. L’écoute d’Edith Piaf, Joni Mitchell, Cocteau Twins, The Smiths ou du compositeur Gustav Mahler remplissent l’univers déjà bien éclectique de Jeff. Introverti et timide, le jeune rejoint un Group Therapy pour lequel il compose Last Goodbye et Eternal Life. Lors d’un concert en hommage à son père décédé, Jeff Buckley éblouit les spectateurs parmi lesquels le jeune guitariste Gary Lucas. Ce dernier le convainc de s’installer à New-York où il se produit à la Knitting Factory avec Gods & Monsters puis en solo au Café Sin-é. Il y enregistre un mini album en 1993, comprenant ses propres compositions et reprises de Van Morrisson, Edith Piaf ou encore Billie Holiday. Repéré par Columbia, Jeff Buckley sort Grace en 1994. C’est la consécration pour l’artiste dont l’album reçoit le Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros. S’en suit une tournée mondiale où Jeff Buckley est acclamé par le public et la critique. Après deux années où les concerts s’enchaînent de façon ininterrompue, Jeff Buckley retourne en studios afin de peaufiner de nouveaux morceaux. Sa mort brutale lors d’une noyade interrompt le travail de l’artiste. Depuis, les sorties posthumes ravivent régulièrement la mémoire de celui qui est devenu une légende de la guitare : Sketches for My Sweetheart, the Drunk en mai 1998, suivi de Mystery White Boy en 2000, et Live à l'Olympia en 2001. En 2002, plusieurs raretés voient le jour dans Songs to No One 1991-1992. © TDB/QOBUZ