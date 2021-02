Biographie

Certains viennent au blues, pour d’autres, le blues s’impose. Norman Jeff Healey est abandonné dès la naissance, le natif de Toronto perd la vue suite à un cancer de la rétine alors qu’il n’est âgé que d’un an. Il commence à jouer de la guitare lorsqu’il atteint trois ans, et développe une technique qui lui est propre en posant la guitare sur ses genoux. Il devient le leader du groupe The Jeff Healey Band, et c’est avec ce trio qu’il rencontre son plus grand succès avec le premier album paru : See The Light, en 1988. Le guitariste développe alors rapidement un cercle d’affectionados fidèles. Artiste aux facettes multiples, il apprend la trompette au début de des années 2000 et publie des albums de jazz dans la plus pure tradition des années 30. En 2008, le diable décide finalement de s’emparer de l’âme du musicien, emporté suite à une aggravation de son cancer chronique. ©AR/Qobuz