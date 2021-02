Biographie

Guitariste depuis son plus jeune âge, Jeff Tweedy (né à Belleville, dans l'Illinois, le 25 août 1967) fait la rencontre à l'adolescence de Jay Farrar avec lequel il forme plusieurs groupes avant de se fixer sur le nom de Uncle Tupelo (1987-1994), participant au mouvement de renaissance du folk et de la country. La séparation de la formation, après le départ de Farrar, le conduit à créer Wilco, qu'il mène depuis 1995. Parallèlement à la production régulière de Wilco, Jeff Tweedy s'investit dans le super-groupe Golden Smog aux côtés de Gary Louris et Marc Perlman (The Jayhawks) et Dan Murphy (Soul Asylum). En 2002, il compose sous son nom la bande originale du film Chelsea Walls, puis s'associe à Jim O'Rourke pour le projet Loose Fur. En 2006 paraît son premier album solo Sunken Treasure: Live in the Pacific Northwest, accompagné d'un DVD de ces concerts acoustiques. À trois reprises, en 2010, 2013 et 2017, il produit les albums de la chanteuse de soul Mavis Staples. Avec son fils Spencer Tweedy, il réalise sous leur patronyme l'album Sukierae (2014), puis se consacre à l'écriture et à la production d'albums de Low, White Denim et Richard Thompson. L'album Together at Last qui suit en 2017 est dédié à des reprises acoustiques de titres signés Wilco ou Loose Fur. L'année suivante voit la sortie de Warm, son premier album solo original, ainsi que de ses mémoires dans le livre Let's Go (So We Can Get Back). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018