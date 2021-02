Biographie

Plus qu'un groupe, Jefferson Airplane est l'incarnation d'une époque, celle du rock psychédélique puis hippie. De ses débuts en 1965 à la fin dix ans plus tard, le groupe est de tous les festivals, de toutes les manifestations, à l'image de leurs amis du Grateful Dead. Mêlant allusions insistantes à la drogue (« White Rabbit ») et revendications politiques en phase avec l'époque, le groupe est aux années soixante ce qu'Elvis était aux années 1950 : un symbole, un idéal et une manière d'être. Avant de se transformer en Jefferson Starship et de tenter une ultime réunion en 1989. Le batteur, Spencer Dryden, meurt en 2005. Le 28 janvier 2016, c'est le compositeur, guitariste et chanteur Paul Kantner qui décède de suites d'une crise cardiaque à l'âge de 74 ans, le même jour que la première chanteuse, Signe Toly Anderson. © ©Copyright Music Story Damien Waltisperger 2016