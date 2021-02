Biographie

Devenu l'un des plus grands chefs d'orchestre de sa génération, Jeffrey Tate ne se prédestinait pas à une telle carrière en raison d'une maladie neurologique qu'il combat depuis l'enfance. Atteint de spina bifida, il séjourne longuement à l'hôpital et se dirige vers l'exercice de la médecine quand sa passion pour la musique finit par prendre le dessus. Répétiteur à l'Opéra de Londres puis assistant d'Herbert von Karajan à Salzbourg, il se forme auprès des plus grands et accède lui-même au pupitre en 1978, à l'âge de trente-cinq ans. Rendu célèbre par son interprétation de l'opéra Lulu d'Alban Berg en 1980, Jeffrey Tate court les scènes et enregistre à tour de bras les Concertos pour piano de Mozart, les Symphonies de Josef Haydn, Beethoven et Schubert, plusieurs opéras de Bizet ou d'Offenbach, des pièces de Grieg, Elgar ou Richard Strauss. En 2012, il dirige The Rake's Progress pendant un mois à l'Opéra de Paris. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015