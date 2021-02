Biographie

Jehro est un artiste français passé maitre dans l’art de fusionner les styles musicaux : sa formule à mi-chemin entre pop et musique du monde emprunte aussi bien au reggae qu’au flamenco, à la soul, au funk ou encore à l’électro. Son timbre de voix et la diversité de ses influences font de lui un bel ovni de la scène musicale française. Jehro, de son vrai nom Jérôme Cotta, naît à Marseille dans un environnement où la musique occupe une place importante. Son père est en effet auteur/compositeur et fait baigner le jeune Jérôme dans les musiques de grands noms de la chanson francophone : Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Georges Moustaki… A l’âge de 20 ans, Jehro décide de déménager à Londres dans le but d’y démarrer une carrière dans la musique. Ce périple lui permet de s’imprégner de rock, de pop britannique et surtout de reggae, style pour lequel il développe une véritable passion. Fort de ces découvertes, il retourne en France et commence à jouer au sein d’un groupe nommé Solo qu’il quitte rapidement pour se concentrer sur sa propre carrière. Il publie son premier album L’Arbre et le fruit en 1999 qui séduit la critique mais qui ne lui vaut pourtant pas un succès retentissant. Il collabore ensuite avec divers artistes : d’abord Veronica Antico sur son album Les Portes du ciel puis les Marathonians pour leur disque A Tropical Soul Adventure. Jehro forme peu après son propre groupe composé du guitariste Jean MBa, du batteur Julien Tekeyan et des chanteuses Audrey et Janice. Cette formation prend le nom de Jehro et publie son premier album éponyme en 2006. Le disque enregistré « avec trois francs six sous dans un petit village de Provence à l’aide d’un ordinateur et un compresseur » constitue un succès surprise, acclamé aussi bien par la critique que par le public. Cinq année plus tard, Jehro prolonge l’aventure avec Cantina Paradise où le beau timbre voilé du chanteur s’accompagne d’une guitare à corde nylon et d’un éventail de percussions. Le disque lui vaut une Victoire de la musique en 2012 dans la catégorie musiques du monde. En 2015, l’artiste français est de retour avec Bohemian Soul Songs dont l’enregistrement s’est déroulé à Los Angeles avec l’aide du réalisateur Mitchell Froom (Elvis Costello, Randy Newman, Richard Thompson…). Finalisé en six semaines aux mythiques Sunset Sound Studios, l’album met en valeur la sensibilité et la douce ferveur des compositions de Jehro. © LG/Qobuz