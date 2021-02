Biographie

Désormais plus connu en tant qu'activiste politique que musicien, l'ancien leader de Dead Kennedys n'en continue pas moins à sortir des albums. En 1988, Jello Biafra forme Lard qui est plus un projet parallèle qu'un véritable groupe. Jello Biafra se rapproche ensuite du spoken word, style chanté/parlé ou plutôt chanté/hurlé dans ce cas, avec les albums Last Scream of the Missing Neighbors (1990), Never Breathe What You Can't See (2004), et Sieg Howdy! (2005). Le corrosif The Audacity of Hype avec The Guantanamo School of Medecine en 2009, montre qu'il n'a rien perdu de sa verve. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015