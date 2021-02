Biographie

L'apport du pianiste, compositeur et chef d'orchestre « Jelly Roll » Morton (1890-1941) est essentiel dans l'histoire et le développement du jazz. Né Ferdinand Joseph Lamothe à La Nouvelle-Orléans, il fut le premier arrangeur du genre à coucher ses compositions sur partitions et s'affublait lui-même du titre d'« inventeur du jazz ». Créateur de nombreux standards repris par tous les orchestres de l'ère swing, il a su briser les limites du ragtime et ouvrir le jazz vers de nouveaux horizons pour ses successeurs Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie ou Gil Evans. Parmi les multiples classiques de ce pianiste émérite et chanteur en fin de carrière figurent « King Porter Stomp », « Dead Man's Blues », « Mr. Jelly Roll », « Wolverine Blues » et « Black Bottom Stomp », avec ou sans son groupe Red Hot Peppers. Ses enregistrements sur 78 tours ont fait le bonheur d'innombrables compilations dont Birth of the Hot (1995) et la série The Library of Congress Recordings (2007). Mort dans l'indifférence à 50 ans, il fut tôt réhabilité par Alan Lomax qui lui consacra la biographie Mister Jelly Roll. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015