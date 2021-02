Biographie

L'actrice et chanteuse Jennifer Lopez fait ses débuts en 1999 avec On the 6, et obtient un tube avec "If You Had My Love." elle enchaîne et perfectionne un deuxième album en 2001, intitulé J.Lo. L'année suivante, Lopez sort This Is Me...Then, et décroche un autre tube, "Jenny from the Block." En 2005, Rebirth (sorti juste après son mariage avec le chanteur Marc Anthony) démarre à la deuxième place du classement d'albums Billboard 200. S'ensuit un album en langue espagnole en 2007, Como Ama una Mujer, qui culmine à la dixième place du Billboard 200 et reste en tête des classements latinos pendant sept semaines. Plus tard dans la même année, elle sort un album pop plus " traditionnel," Brave. © Jason Ankeny /TiVo