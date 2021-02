Biographie

A la sortie du titre « Crush » (1998) extrait de son premier album, la chanteuse américaine Jennifer Paige connaît un succès international fulgurant auprès d'un public sur le coup fasciné par sa voix. Celui-ci ne répondra plus avec le même enthousiasme aux albums suivants, Positively Somewhere » (2001) et Best Kept Secret (2008), moins médiatisés. En 2008, Lââm lui redonne néanmoins un éclairage positif en France, avec le duo « Ta Voix ».