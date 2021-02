Biographie

Quatrième enfant de la plus célèbre fratrie musicale, Jermaine Jackson en est le chanteur principal jusqu'en 1968 et quitte le groupe en 1975. Ses premiers albums pour le label Motown n'obtiennent pas un grands succès, il se rattrape par la suite avec « Let's Get Serious » (1980), « Let Me Tickle Your Fancy » (1981), et connaît une année 1984 très faste, du slow « Do What You Do » au duo « When the Rain Begins to Fall » avec Pia Zadora, et rejoint The Jacksons sur l'album et la tournée Victory. Converti à l'Islam en 1989, il quitte la scène musicale deux ans plus tard. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015