Biographie

Révélé par Les Inrockuptibles lors de la sortie de son premier album Monde Pour N'Importe Qui en 1996, Jérôme Minière pousuit son activité au Québec où il émigre et enregistre le disque suivant La Nuit Éclaire Le Jour Qui Suit (1998). Artiste global, cinéaste, musicien, producteur et plasticien, Jérôme Minière invente le personnage Henri Kopter qui fait son apparition en 2001 et revient au fil du temps comme sur le CD/DVD live Henri Kopter Au Grand Théâtre en 2005. Orientée vers l'électronique, la musique de Jérôme se pare d'accents pop, folk ou rock sur Petit Cosmonaute (2004) ou Coeurs (2007). Paru au Québec en 2010, Le Vrai Le Faux est bien accueilli à sa sortie en France deux ans plus tard. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015