Biographie

Spécialiste grandement reconnu du Dobro, Jerry Douglas a participé à la bagatelle de mille-six-cents albums depuis le début de sa carrière en 1974. Il commence par collaborer avec The Country Gentlemen, et est vite sollicité par des artistes aussi divers que Phish, Dolly Parton, Eric Clapton, ou Elvis Costello pour leur apporter sa science de la guitare à résonateur. Sa discographie en solo débute en 1979 avec Fluxology. Elle comporte quelques albums marquants dont Everything Is Gonna Work out Fine (1987), Slide Rule (1992), Skip, Hop & Wobble (1994), Lookout for Hope (2002), et Glide (2008). Membre de Union Station et accompagnateur zélé de Alison Krauss depuis 1998, Jerry Douglas a reçu pas moins de treize Grammy Awards pour ses multiples collaborations. Traveler en 2012 combine le succès commercial et la présence de Eric Clapton, Paul Simon, Mumford & Sons, ou Keb' Mo'. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015