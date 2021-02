Biographie

Fondé en 1993, le Jerusalem Quartet a commencé sa formation à Jérusalem sous la direction du violoniste Avi Abramovitch. Le jeune quatuor s'est rapidement imposé sur la scène internationale : il remporte en 1996 le Premier prix de musique de chambre de la Jerusalem Academy et en 1997 un double prix au Concours international de Graz en interprétant des oeuvres de Kurtág et Bartók. De 1999 à 2001 le quatuor est soutenu par la BBC ("BBC New Generation Artists"), puis en 2003, il bénéficie du premier "Borletti-Buitoni Trust Award".Désormais familier des scènes européennes et américaines, le Jerusalem Quartet s'est produit dans les plus grandes salles de concert du monde. En 2007, ils étaient en tournée en Australie et au Japon, et apparaissaient en tant qu'invités dans le cadre des "Recital Series" de Vancouver, du festival de Verbier et des "Robeco Summer Concert Series" à Amsterdam. De 2006 à 2009, ils sont en résidence dans le cadre de l'organisme australien Musica Viva.Le Jerusalem Quartet est le partenaire régulier de Mitsuko Uchida, Jessye Norman, Daniel Barenboim, Elena Bashkirova, Tabea Zimmermann, Natalia Gutman, Itamar Golan, Boris Pergamenchikov, ainsi que des Quatuors Vermeer et Prazák.Leur discographie enregistrée chez harmonia mundi comprend des oeuvres de Dvorák (avec Stefan Vladar), Chostakovitch, Haydn et Schubert qui ont reçu de nombreux prix internationaux. Leur enregistrement du Quatuor "La Jeune Fille et la Mort" de Schubert a été distingué par un "Diapason d'or de l'année 2008".Le Jerusalem Quartet remercie chaleureusement Daniel Barenboim pour le prêt généreux du violoncelle "Sergio Perresson" de Jacqueline du Pré à Kyril Zlotnikov.