Biographie

C'est le succès du hit "Rather Be" de Clean Bandit, numéro un en Angleterre en 2014, qui impose la voix riche et pleine d'âme de Jess Glynne, invitée à en assurer la partie vocale. Deux autres singles, sous son nom cette fois, "Right here" et "Real Love" (avec Clean Bandit en deuxième au générique), viennent à leur tour s'imposer dans les charts britanniques la même année et dès 2015, Glynne retrouve le sommet de ces derniers grâce à son featuring sur le "Not Letting Go" de Tinie Tempah et à son nouveau single "Hold My hand". C'est en août 2015 que paraît son premier album solo, I Cry When I Laugh, publié chez Atlantic. © TiVo