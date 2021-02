Biographie

Passée par la télé-réalité plutôt deux fois qu'une en étant candidate à Popstars puis à la Star Academy, Jessica Marquez connaît ensuite de beaux débuts avec À Fleur De Peau en 2003. Ce premier album et les tubes « Si fragile » et « Maria Magdalena » semblent dérouler le tapis rouge pour la carrière de la jeune femme. En désaccord avec Universal, Jessica Marquez trébuche très vite et voit avorter ses nouveaux projets d'albums. Le titre « On s'abîme » lui redonne espoir en 2007, avant que son titre « Conne d'amour » ne se classe neuvème des ventes iTunes de singles en 2012.