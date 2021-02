Biographie

Talent issu de la télé-réalité, l'Australienne Jessica Mauboy possède des origines aborigènes par sa mère. Finaliste de la quatrième saison d'Australian Idol en 2006, Jessica Mauboy triomphe avec The Journey en 2007. Cet enregistrement en public où elle reprend les titres interprétés au cours d'Australian Idol, est suivi en 2008 par Been Waiting. Flo Rida y apparaît sur le tube local « Running Back ». Pour Get 'Em Girls en 2010, ce sont Snoop Dogg, Jay Sean, ou Ludacris qui épaulent leur consoeur des Antipodes. En 2012 c'est dans la peau de Julie que Jessica Mauboy chante la majeure partie des titres du film musical The Sapphires. En tant que personnage principal, Jessica Mauboy interprète logiquement « Gotcha », thème principal et - petit - tube de l'album. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015