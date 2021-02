Biographie

Née en 1988 à Redbridge, Jessie J est bien connue des habitués des pistes de danse grâce au hit mondial Domino extrait de l’album Who You Are édité en 2011. Mêlant la pop-electro au rock en passant par la dance et le R&B, la donzelle britannique sait tout faire et illumine ses morceaux d’une voix puissante reconnaissable entre mille. Certains y voient une P!nk encore plus déjantée, d’autres la nouvelle prêtresse de l’electro-pop survitaminée. Sachant bien s’entourer, la bougresse se voit accompagnée de Dizzee Rascal ou Big Sean, et s’adonne également à une carrière de star du petit écran en étant devenu un membre du jury de The Voice (UK). Après des singles et un premier album qui totalisèrent plus de 15 millions de pièces vendus, Jessie J replonge dans la mêlée avec Alive paru le 23 septembre 2013 sur lequel elle a travaillé avec Cee-Lo Green. Elle y déborde d’une énergie véritable qui remet à leur place pas mal de ses concurrentes au trône de Reine de l’electro-pop. Une artiste plus qu’à suivre.