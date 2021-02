Biographie

Jessica Reyez, plus connue sous son nom d’artiste Jessie Reyez, voit le jour le 12 juin 1991 à Toronto au Canada, de parents colombiens, et se met très vite à la guitare puis à la danse hip hop. Elle décide ensuite de quitter le Canada pour la Floride où l’attendent un emploi de barmaid et le rêve d’un destin musical, qu’elle force en continuant à écrire et chanter, et en participant en parallèle au Toronto Remix Project qui aide au développement de jeunes artistes. Sélectionnée, elle collabore avec le rappeur King Louie avec qui elle enregistre en 2015 le morceau « It Hurts (Selena) ». Son premier véritable single, « Figures », paraît en 2016 et réussit une belle percée dans les charts canadiens, ce qui la conforte dans sa volonté de faire de la musique sa vie. Suivent ensuite les EP Kiddo et Being Human in Public, respectivement en 2017 et 2018. Elle collabore ces années-là avec le DJ Calvin Harris et surtout Eminem, qui l’invite sur deux titres de son album Kamikaze. Elle est aussi très active en tant qu’auteure et signe notamment les paroles de chansons pour Duo Lipa et Sam Smith. Cela ne l’empêche toutefois pas de se remettre au travail afin de mettre en boîte son premier véritable album, Before Love Came to Kill Us, qui sort au printemps 2020. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019