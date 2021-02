Biographie

Depuis Get Born en 2003 et leur présence en 1ère partie de The Rolling Stones aux Antipodes, Jet est la nouvelle sensation du rock australien. Moins hard qu'AC/DC et plus rock qu'INXS, Jet chasse plutôt sur les terres de The Faces et de Black Crowes. Leur rock séminal et déglingué se retrouve avec Shine On en 2006, leur nouveau brûlot intitulé Shaka Rock sort en août 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015