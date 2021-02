Biographie

Jill Johnson est une chanteuse de country-pop suédoise dans la tradition contemporaine de Nashville qui est entrée dans le courant dominant suédois à la fin des années 90 en chantant dans sa langue maternelle. Elle chante principalement en anglais et obtient un succès commercial régulier dans son pays natal. Née dans la ville éloignée d’Ängelholm, Johnson se considère elle-même comme issue d’une petite ville et, même après avoir obtenu cette renommée, elle a gardé sa maison dans la campagne suédoise. Elle a commencé à chanter professionnellement à un âge précoce, en rejoignant d’abord un groupe country & western à l'âge de 12 ans avant de faire une tournée de la Norvège et du Danemark. Bien des années après, elle a signé avec EMI Danemark et a enregistré son premier album complet, Sugar Tree. © Jason Birchmeier /TiVo