Biographie

Native de Philadelphie en 1972, Jill Scott est remarquée par le groupe The Roots qui lui procure diverses collaborations dont la version initiale du titre « You Got Me ». Chanteuse au registre aussi large que sa tessiture vocale, « Jillie from Phillie » peut interpréter du R&B, de la soul, du rap ou du jazz. En outre, cette férue de poésie possède un magnétisme qui prend toute sa dimension sur scène. Auteur de la trilogie Words And Sounds, de son premier album en 2000 au volet final classé dans le Top 5 du Billboard en 2007, Jill Scott a réuni ses duos dans la compilation Collaborations (2007), puis proposé l'album original The Light of the Sun (classé numéro un en 2011), entre deux rôles au cinéma (Get on Up, 2014) ou à la télévision américaine. En 2015, Jill Scott interprète le rôle principal du biopic Nina consacré à Nina Simone et public l'album Woman. © ©Copyright Music Story DaBee 2015