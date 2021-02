Biographie

Batteur de plusieurs groupes éphémères anglais du début des années 60, Jim Capaldi rencontre Steve Winwood et forme avec lui, en avril 1967, le groupe Traffic. Dès 1972, parallèlement à Traffic, il entame une carrière solo prometteuse avec, cette année-là, un premier album remarqué, Oh How We Danced. Excellent musicien (on le retrouve derrière Eric Clapton lors de son légendaire concert au Rainbow, en 1973), mais aussi compositeur plutôt doué et chanteur attachant, Jim Capaldi multiplie les enregistrements (parfois il est vrai de manière très désordonnée) sans pour autant obtenir le succès qu'il semble mériter.