Biographie

Pionnier du flower power à la sauce québécoise de la fin des années 1970 au sein du duo folk Jim et Bertrand, Jim Corcoran se sépare de son frère d'armes au début des années 1980 pour s'imposer au cours des années suivantes comme chanteur solo incontournable, et ce, malgré sa démarche atypique. Bien qu'anglophone, Jim Corcoran privilégie non seulement la langue de Molière, mais opte pour un vocabulaire particulièrement riche. Côté musique, l'artiste s'aventure dans le pop rock tendance de l'époque. À la fin des années 1990, Corcoran entame une nouvelle carrière, animateur radio, ce qui ralentira sa production musicale. En 2005, puis en 2018, il endisque respectivement Pages blanches et Complètement Corcoran, des LP soulignant non seulement son retour à la chanson, mais aussi à une direction plus folk.