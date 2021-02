Biographie

Également connu sous le nom de Yim Yames, Jim James est le frontman, chanteur, compositeur et guitariste du groupe de rock alternatif My Morning Jacket formé en 1988. Après six albums au sein de cette première formation, dont deux gros succès critiques et commerciaux pour les deux dernières livraisons (Evil Urges en 2008 et Circuital en 2011), et de nombreuses collaborations parmi lesquelles l'intégration au supergroupe Monsters of Folk en 2009, Jim James se lance en solo en 2012. Son premier essai sort l'année suivante et s'intitule Religion of Lights and Sound of God. © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2015