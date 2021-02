Biographie

De son vrai nom James William Buffett, Jimmy Buffett voit le jour le 25 décembre 1946 à Pascagoula, Mississippi, aux États-Unis. Dès l’école primaire, il se passionne pour la musique et apprend à jouer du trombone, puis de la guitare à l’université où il entreprend des études d’histoire avant de devenir correspondant pour le magazine Billboard à Nashville. C’est là qu’il débute sa carrière musicale, à la fin des années 1960, en tant qu’artiste country, enregistrant son premier album teinté de rock et de folk Down to Earth. Il se passionne ensuite pour d’autres mouvements musicaux, tels le calypso ou la pop, et développe un style qu’il qualifie volontiers de « rock tropical ». Il publie en 1973 l’album A White Sport Coat and a Pink Crustacean, puis Living & Dying in 3/4 Time et A1A tous les deux en 1974. La décennie est d’ailleurs très prolifique puisque Havana Daydreamin suit en 1976, et Changes in Latitudes, Changes in Attitudes en 1977. Celui-ci contient notamment l’un des plus célèbres tubes de Jimmy Buffett : « Margaritaville ». Au cours des deux décennies suivantes, de nombreux albums paraissent encore pour un public dévoué, mais Jimmy Buffett met clairement l’accent sur les tournées ainsi que d’autres projets extra-musicaux : auteur à succès, il s’implique également dans deux chaînes de restaurants, rendant sa carrière plus florissante que jamais. Pour autant, il faut attendre l'année 2004 et la sortie de l’album License to Chill pour voir Jimmy Buffett arriver pour la première fois en tête des ventes d’albums pop aux États-Unis. Il consolide sa notoriété avec la parution en 2005 du single « Breathe In, Breathe Out, Move On » en l'honneur des survivants de l'ouragan Katrina. Toujours très prolifique, Jimmy Buffett, devenu l’un des musiciens les plus riches du circuit grâce à la diversité de ses activités, n’en oublie jamais sa passion primitive pour la musique et sort en 2020 son trentième opus, intitulé Life on the Flip Side. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020