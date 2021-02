Biographie

Jimmy Cliff est un paradoxe de la musique jamaïcaine. Reconnu dès sa période ska, premier artiste de reggae à signer pour Island, acteur et chanteur dans The Harder They Come, le film coup de poing sur la Jamaïque, auteur de multiples tubes planétaires, star en Amérique Latine et en Afrique. Pourtant Jimmy Cliff est un mal aimé du public reggae à cause de son image « variété », « grand public » et son côté star très assumé, loin de l'imagerie rasta - il ne l'est d'ailleurs pas - habituelle. Il effectue un étonnant retour artistique au premier plan avec Rebirth en 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015