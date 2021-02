Biographie

Sans nul doute l’un des plus importants guitaristes de sa génération, Jimmy Page met le feu à la planète, en compagnie de Led Zeppelin, de 1968 à 1980. La suite de sa carrière, en solo (Outrider, 1988) ou au sein d’éphémères structures, démontre que son goût pour le hard rock, le blues, et les musiques du monde reste intact. Il reste un instrumentiste – et un compositeur – essentiel de la musique populaire moderne. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015