Biographie

Pilier du Chicago blues, le guitariste, chanteur et harmoniciste Jimmy Reed endure dix années de vaches maigres avant de connaître le succès sur le label Vee Jay, pour lequel il enregistre un grand nombre de classiques comme « You Don't Have to Go », « Honest I Do », « Brights Lights, Big City », « Baby What You Want Me to Do » ou « Big Boss Man ». Son répertoire est abondamment repris par les groupes anglais des années soixante tels The Rolling Stones, les Yardbirds ou les Bluesbreakers. Pendant ce temps, le bluesman atteint d'épilepsie sombre dans l'alcoolisme et la dépression et court le cachet ou un chimérique contrat d'enregistrement. Il meurt dans la pauvreté le 29 août 1976 en laissant une oeuvre grandement influente. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015