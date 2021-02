Biographie

Jimmy Smith ("The Incredible Jimmy Smith"), de son vrai nom James Oscar Smith, est né à Norristown en Pennsylvanie aux Etats-Unis le 8 décembre 1925 et est mort le 8 février 2005. Il était un artiste de jazz dont l'instrument de prédilection était l'orgue électrique Hammond B-3.Smith jouait une musique influencée par le gospel et le blues. Il devint célèbre pour la première fois en 1950 alors que ses enregistrements se popularisaient dans les jukeboxes, avant d'être reconnu pour son style musical unique. Il participa à la naissance du funk et du soul jazz dans les années 1960 et 1970.