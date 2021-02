Biographie

Né en 1961 à Glasgow, le chanteur écossais Jimmy Somerville prête son falsetto déchirant à deux des formations dance-pop les plus marquantes des années 80, Bronski Beat et les Communards, avant de se lancer dans une carrière solo. C'est en 1984 qu'il cofonde Bronski Beat et livre sous ce nom l'inaltérable tube "Smalltown Boy", donnant le ton des travaux du chanteur qui y confronte très directement la question de sa propre homosexualité, et se classe dans le Top 10 britannique tout comme son successeur, "Why?". Délaissant Bronski Beat, il fonde les Communards en 1986 et prend à nouveau d'assaut les charts avec sa version du "Don't Leave Me This Way" de Thelman Houston avant de livrer son premier opus solo en 1989, Read My Lips. © Olivier Duboc /TiVo